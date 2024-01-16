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Киньшин Сергей Степанович

Место рождения

с.Никольск, Добренский р-он, Воронежской обл.

Дата рождения

1927

Дата смерти

09.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Никольск, Добренский р-он, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
25.04.1949

Дочь: Шагидулина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Киньшина Мария Ивановна

г.Ташкент
Рождение ребёнка
08.06.1955

Дочь: Приходько Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Киньшина Мария Ивановна

п.Джетысай, Чимкентской обл.
Рождение ребёнка
27.03.1957

Сын: Киньшин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Киньшина Мария Ивановна

Ширинский зерносовсоз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киньшина Мария Ивановна

Смерть
09.03.1963
г.Ташкент
Похороны
Неизвестно
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