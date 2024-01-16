Киньшин Сергей Степанович
Место рожденияс.Никольск, Добренский р-он, Воронежской обл.
Дата рождения1927
Дата смерти09.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1949
Дочь: Шагидулина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Киньшина Мария Ивановна
г.Ташкент
Рождение ребёнка
08.06.1955
Дочь: Приходько Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Киньшина Мария Ивановна
п.Джетысай, Чимкентской обл.
Рождение ребёнка
27.03.1957
Сын: Киньшин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Киньшина Мария Ивановна
Ширинский зерносовсоз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киньшина Мария Ивановна
Смерть
09.03.1963
г.Ташкент
Похороны
Неизвестно
на Боткина