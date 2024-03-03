Кривцова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривцова Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.2000

Сын: Кривцов Василий Юрьевич

Отец ребёнка: Ковальчук Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.2001

Сын: Кривцов Аркадий Юрьевич

Отец ребёнка: Ковальчук Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.2006

Дочь: Кривцова Ангелина Юрьевна

Отец ребёнка: Ковальчук Юрий Николаевич

Подойницыно, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

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