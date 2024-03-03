Кривцова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.2000
Отец ребёнка: Ковальчук Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
09.05.2001
Отец ребёнка: Ковальчук Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.2006
Дочь: Кривцова Ангелина Юрьевна
Отец ребёнка: Ковальчук Юрий Николаевич
Подойницыно, Балейский муниципальный район, Забайкальский край