Самсонов Савин Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонов Савин Савельевич

Самсонов Савин Савельевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Самсонов Савелий Матвеевич

Мать: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1857
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
по предписанию хозяйственного отделения казенной палаты от 31.12.1865 №17828 отчислены из Куликовки в деревню Заозерную
Место жительства
До 1857
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по предписанию хозяйственного отделения казенной палаты от 31.12.1865 №17828 отчислены из Куликовки в деревню Заозерную
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Марья Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close