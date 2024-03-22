Самсонов Савин Савельевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Самсонов Савелий Матвеевич
Место жительства
С 1857
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
по предписанию хозяйственного отделения казенной палаты от 31.12.1865 №17828 отчислены из Куликовки в деревню Заозерную
Место жительства
До 1857
по предписанию хозяйственного отделения казенной палаты от 31.12.1865 №17828 отчислены из Куликовки в деревню Заозерную
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно