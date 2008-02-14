Тестова (Архипова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Архипова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1955

Дата смерти

14.02.2008

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1955

Отец: Галкин Василий Фёдорович

Мать: Архипова Фаина Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Павлович

Рождение ребёнка
18.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тестов Владимир Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Александр Павлович

Смерть
14.02.2008
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