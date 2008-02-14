Тестова (Архипова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1955
Дата смерти14.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1955
Отец: Галкин Василий Фёдорович
Мать: Архипова Фаина Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Павлович
Рождение ребёнка
18.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тестов Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2008