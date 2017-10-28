Искам Роберт Богданович
Место рождения
Дата рождения31.05.1941
Дата смерти28.10.2017
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1941
Отец: Искам Богдан Васильевич
Мать: Искам Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1961
Дочь: Искам Ирина Робертовна
Мать ребёнка: Искам Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
04.03.1971
Дочь: Искам Наталья Робертовна
Мать ребёнка: Искам Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
01.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Искам Валентина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.2017