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Искам Роберт Богданович

Место рождения

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

31.05.1941

Дата смерти

28.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1941

Отец: Искам Богдан Васильевич

Мать: Искам Наталья Ивановна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.09.1961

Дочь: Искам Ирина Робертовна

Мать ребёнка: Искам Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
04.03.1971

Дочь: Искам Наталья Робертовна

Мать ребёнка: Искам Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
01.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Искам Валентина Гавриловна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Искам Валентина Гавриловна

Смерть
28.10.2017
Батайск, город Батайск, Ростовская область
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