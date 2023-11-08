Юрков Матвей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1875 ст.
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Рубанова Агрипина Матвеевна
Мать ребёнка: Юркова Акилина Васильевна
с. Спасское Спасской волости Оренбургского уезда Оренбургской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юркова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Варфоломей Матвеевич
Мать ребёнка: Юркова Акилина Васильевна
Смерть
Неизвестно