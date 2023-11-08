Юрков Матвей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Матвей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1875 ст.

Жена: Юркова Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Рубанова Агрипина Матвеевна

Мать ребёнка: Юркова Акилина Васильевна

с. Спасское Спасской волости Оренбургского уезда Оренбургской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Филимон Матвеевич

Мать ребёнка: Юркова Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Варфоломей Матвеевич

Мать ребёнка: Юркова Акилина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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