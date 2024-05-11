Сверчков Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти22.11.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турыкина-Сверчкова Мая Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сверчкова Лидия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сверчкова Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.11.1944