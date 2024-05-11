Сверчков Павел Павлович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сверчков Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

22.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыкина-Сверчкова Мая Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сверчкова Лидия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сверчкова Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.11.1944

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