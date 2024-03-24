Поплавной Василий Алексеевич
Место рождениягород Боготол; Красноярский край
Дата рождения29.04.1939
Дата смерти08.09.1990
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1939
город Боготол; Красноярский край
Рождение ребёнка
05.04.1963
Дочь: Ченчик Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Поплавная Татьяна Николаевна
г. Юрга Кемеровской области
Рождение ребёнка
03.05.1967
Сын: Поплавной Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Поплавная Татьяна Николаевна
Смерть
08.09.1990
пос. Армань Магаданской области