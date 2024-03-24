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Поплавной Василий Алексеевич

Место рождения

город Боготол; Красноярский край

Дата рождения

29.04.1939

Дата смерти

08.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1939

Отец: Поплавной Алексей Демьянович

Мать: Поплавная Анна Михайловна

город Боготол; Красноярский край
Рождение ребёнка
05.04.1963

Дочь: Ченчик Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Поплавная Татьяна Николаевна

г. Юрга Кемеровской области
Рождение ребёнка
03.05.1967

Сын: Поплавной Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Поплавная Татьяна Николаевна

Смерть
08.09.1990
пос. Армань Магаданской области
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