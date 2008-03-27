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Митрофанова Анастасия Дмитриевна
Митрофанова Анастасия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.03.2008
Пол
Женский
Отец
Митрофанов Дмитрий Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Веникова Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2008
Отец:
Митрофанов Дмитрий Сергеевич
Мать:
Веникова Надежда
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