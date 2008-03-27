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Митрофанова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2008

Отец: Митрофанов Дмитрий Сергеевич

Мать: Веникова Надежда

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