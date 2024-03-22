Скачков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Скачков Михаил Ефимович
Мать: Скачкова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Скачкова Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Скачкова Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Кононыхина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Скачкова Ирина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скачкова Ирина Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно