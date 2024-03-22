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Скачков Иван Михайлович

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Скачков Михаил Ефимович

Мать: Скачкова Федосья

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Скачков Антон Иванович

Мать ребёнка: Скачкова Ирина Егоровна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Скачкова Ирина Егоровна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Кононыхина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Скачкова Ирина Егоровна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скачкова Ирина Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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