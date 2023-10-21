Кокшарова (Беляева) Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Беляев Пётр Андреевич ? Алексеевич-1917
Мать: Зиновья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокшаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокшаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокшаров Иван
Смерть
Неизвестно