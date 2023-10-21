Кокшарова (Беляева) Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова (Беляева) Лукерья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Беляев Пётр Андреевич ? Алексеевич-1917

Мать: Зиновья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокшаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокшаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокшаров Иван

Смерть
Неизвестно
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