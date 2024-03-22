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Кузьмин Иван Александрович

Место рождения

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

12.01.1923

Дата смерти

16.09.1923

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923

Отец: Кузьмин Александр Степанович

Мать: Кузьмина Александра Тимофеевна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
3 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка Александром Кузьминым, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Оте... Показать все
Смерть
16.09.1923
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Кем сделано заявление о смерти: отцом ребёнка Александром Кузьминым, гражданином пос. Каменка Причина смерти дизентерия, похоронен на Каменском кладбище
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