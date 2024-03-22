Кузьмин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения12.01.1923
Дата смерти16.09.1923
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923
3 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка Александром Кузьминым, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Оте... Показать все
Смерть
16.09.1923
Кем сделано заявление о смерти: отцом ребёнка Александром Кузьминым, гражданином пос. Каменка Причина смерти дизентерия, похоронен на Каменском кладбище