Фекла Фотиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Фотиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1797

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Стефанов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Андреевъ

Отец ребёнка: Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Стефанов

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