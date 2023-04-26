Фекла Фотиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1797
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Стефанов
Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Андреевъ
Отец ребёнка: Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Стефанов