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Проездов Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1893

Отец: Проездов Кирилл Петрович

Мать: Проездова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Проездов Иван Иванович

Мать ребёнка: Проездова Анастасия Филипповна

Теликовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пешехонова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Проездова Анастасия Филипповна

Теликовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.08.1937

Сын: Проездов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Проездова Анастасия Филипповна

Теликовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проездова Анастасия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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