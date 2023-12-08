Проездов Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1893
Рождение ребёнка
25.08.1924
Мать ребёнка: Проездова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пешехонова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Проездова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
25.08.1937
Мать ребёнка: Проездова Анастасия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно