Дарюхин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарюхин Сергей

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.10.1952

Дата смерти

23.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
08.09.1976

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Татьяна

Россия
Смерть
23.02.2017
Похороны
Неизвестно
Г. Краснодар. Кладбище хутор ленина
45.028572, 39.232977
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