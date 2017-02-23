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Дарюхин Сергей
Дарюхин Сергей
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
05.10.1952
Дата смерти
23.02.2017
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Дарюхина) Светлана
1976 г.р.
Добавил:
ДЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
08.09.1976
Дочь:
Светлана
Мать ребёнка:
Татьяна
Россия
Смерть
23.02.2017
Похороны
Неизвестно
Г. Краснодар. Кладбище хутор ленина
45.028572, 39.232977
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