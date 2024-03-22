Трыков Ефрем Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Трыков Иван Григорьевич
Мать: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Прасковья Ефремовна
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Ефремовна
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Трыков Мартемьян Ефремович
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Ефремовна
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Степанида Ефремовна
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Христинья Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христинья Кузминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857