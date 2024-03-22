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Трыков Ефрем Иванович

Место рождения

Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Трыков Иван Григорьевич

Мать: Ульяна Степановна

Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Трыков Савелий Ефремович

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Прасковья Ефремовна

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Рождение ребёнка
1841

Сын: Трыков Симеон Ефремович

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Ефремовна

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Рождение ребёнка
1843

Сын: Трыков Мартемьян Ефремович

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Ефремовна

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Степанида Ефремовна

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Рождение ребёнка
1854

Сын: Трыков Евдоким Ефремович

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Рождение ребёнка
1856

Сын: Трыков Яков Ефремович

Мать ребёнка: Христинья Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христинья Кузминична

Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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