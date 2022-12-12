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Савин Алексей Петрович

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Место рождения

Федотьево, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.02.1907

Дата смерти

22.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Федотьево, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.06.1937

Сын: Савин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Володина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Савин Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Володина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
09.01.1953

Дочь: Москвина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Володина Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Анна Ильинична

Смерть
22.07.1983
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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