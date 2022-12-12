Савин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения20.02.1907
Дата смерти22.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1937
Сын: Савин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Володина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
07.11.1939
Мать ребёнка: Володина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
09.01.1953
Дочь: Москвина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Володина Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина Анна Ильинична
Смерть
22.07.1983
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область