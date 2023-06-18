Кучинский Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинский Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1982

Отец: Кучинский Михаил Валентинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучинский Ян Сергеевич

Мать ребёнка: Когут Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучинский Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Когут Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучинская Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучинский Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Когут Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

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