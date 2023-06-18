Кучинский Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1982
Отец: Кучинский Михаил Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Когут Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучинский Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Когут Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучинская Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучинский Арсений Сергеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Когут Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина