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Трофимова Зоя Михайловна
Трофимова Зоя Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1961
Пол
Женский
Отец
Трофимов Михаил Петрович
1927 г.р.
Мать
Иванова Аксиния Гавриловна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1961
Отец:
Трофимов Михаил Петрович
Мать:
Иванова Аксиния Гавриловна
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