Трофимова Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1961

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1961

Отец: Трофимов Михаил Петрович

Мать: Иванова Аксиния Гавриловна

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