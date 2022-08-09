Евтин Лев Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтин Лев Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1998 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2022

Отец: не указан

Мать: Евтина Елизавета Игоревна

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