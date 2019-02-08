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Почухайлов Артем Демьянович
Почухайлов Артем Демьянович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.2019
Пол
Мужской
Отец
Почухайлов Демьян Павлович
1977 г.р.
Мать
Рябова Татьяна Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2019
Отец:
Почухайлов Демьян Павлович
Мать:
Рябова Татьяна Александровна
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