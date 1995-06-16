Вознюк Алик Францевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1944
Дата смерти16.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1944
Отец: Вознюк Франц Людвигович
Рождение ребёнка
15.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вознюк Людмила Васильевна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1995