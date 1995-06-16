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Вознюк Алик Францевич

Место рождения

Коровье, Хмельницька область

Дата рождения

16.08.1944

Дата смерти

16.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1944

Отец: Вознюк Франц Людвигович

Мать: Вознюк Наталья Гавриловна

Коровье, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вознюк Людмила Васильевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознюк Людмила Васильевна

Смерть
16.06.1995
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