Стужинский Сотор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти27.01.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
04.08.1932
Сын: Стужинский Станислав Соторович
Мать ребёнка: Иванова Надежда Константиновна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурякова Ольга Сотровна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Наталья Соторовна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1938