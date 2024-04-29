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Стужинский Сотор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

27.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Стужинский Семен Фомич

Мать: Стужинская Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
04.08.1932

Сын: Стужинский Станислав Соторович

Мать ребёнка: Иванова Надежда Константиновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурякова Ольга Сотровна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Наталья Соторовна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Надежда Константиновна

Смерть
27.01.1938
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