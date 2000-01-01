Вшивцев Анисим Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Вшивцев Софрон Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Варвара Анисомовна
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Соломона Анисомовна
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Ирина Андреевна
Смерть
После 1763