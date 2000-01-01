Вшивцев Анисим Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Анисим Софронович

Вшивцев Анисим Софронович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Вшивцев Софрон Нестерович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Варвара Анисомовна

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Соломона Анисомовна

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ирина Андреевна

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close