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Полусмак Владимир Филиппович

Место рождения

с. Благодатное, Хорольский район, Приморский край

Дата рождения

30.09.1930

Дата смерти

22.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930

Отец: Полусмак Филипп Георгиевич

Мать: Полусмак Елена Ивановна

с. Благодатное, Хорольский район, Приморский край
Бракосочетание
01.04.1957

Жена: Полусмак Мария Георгиевна

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полусмак Мария Георгиевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
22.03.2018
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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