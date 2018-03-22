Полусмак Владимир Филиппович
Место рожденияс. Благодатное, Хорольский район, Приморский край
Дата рождения30.09.1930
Дата смерти22.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930
с. Благодатное, Хорольский район, Приморский край
Бракосочетание
01.04.1957
Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полусмак Мария Георгиевна
Смерть
22.03.2018