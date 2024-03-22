Швецова (Нохрина) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения08.02.1903
Дата смерти23.05.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Канникова Федора Фёдоровна
Отец ребёнка: Швецов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Меньшикова Дора Фёдоровна
Отец ребёнка: Швецов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1935
Отец ребёнка: Швецов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Швецов Фёдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1973