Швецова (Нохрина) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвецова (Нохрина) Анна Трофимовна

Швецова (Нохрина) Анна Трофимовна

avatar

Место рождения

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

08.02.1903

Дата смерти

23.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

Нш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903

Отец: Нохрин Трофим Радионович

Мать: Нохрина Евгения Фёдоровна

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Канникова Федора Фёдоровна

Отец ребёнка: Швецов Фёдор Андреевич

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Меньшикова Дора Фёдоровна

Отец ребёнка: Швецов Фёдор Андреевич

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.09.1935

Сын: Швецов Аким Фёдорович

Отец ребёнка: Швецов Фёдор Андреевич

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Швецов Фёдор Андреевич

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Фёдор Андреевич

Смерть
23.05.1973
Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close