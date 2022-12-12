Степаненко Григорий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1901
Дата смерти28.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1928
Сын: Степаненко Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Малая Неклиновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
28.01.1990