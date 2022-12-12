Степаненко Григорий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Григорий Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1901

Дата смерти

28.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1928

Сын: Степаненко Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Малая Неклиновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
28.01.1990
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