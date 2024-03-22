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Клиндухов Аким Глебович

Место рождения

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Клиндухов Глеб Яковлевич

Мать: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.03.1935

Сын: Клиндухов Александр Акимович

Мать ребёнка: Клиндухова Татьяна Федоровна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
14.09.1937

Сын: Клиндухов Валентин Акимович

Мать ребёнка: Клиндухова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клиндухова Татьяна Федоровна

Смерть
?.03.1957
Ялта, Ялта, Республика Крым
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