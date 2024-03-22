Клиндухов Аким Глебович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1957
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
29.03.1935
Сын: Клиндухов Александр Акимович
Мать ребёнка: Клиндухова Татьяна Федоровна
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
14.09.1937
Сын: Клиндухов Валентин Акимович
Мать ребёнка: Клиндухова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1957
Ялта, Ялта, Республика Крым