Шаирко (Лапкина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаирко (Лапкина) Анна Васильевна

Шаирко (Лапкина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1912

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1912

Отец: Лапкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шаирко Иван Сидорович

Отец ребёнка: Шаирко Сидор Лукич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гончарова Надежда Сидоровна

Отец ребёнка: Шаирко Сидор Лукич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Шаирко Галина Сидоровна

Отец ребёнка: Шаирко Сидор Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаирко Сидор Лукич

Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close