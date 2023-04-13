Шаирко (Лапкина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1912
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1912
Отец: Лапкин Василий
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Шаирко Сидор Лукич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гончарова Надежда Сидоровна
Отец ребёнка: Шаирко Сидор Лукич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Шаирко Галина Сидоровна
Отец ребёнка: Шаирко Сидор Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаирко Сидор Лукич
Смерть
1968