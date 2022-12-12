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Сухих Спиридон Дмитриевич

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Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1727 и 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1727 и 1729

Отец: Сухих Дмитрий Саввинович

Мать: Сухих Марья Андреевна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Сухих Кирило Спиридонович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Васса Спиридоновна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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