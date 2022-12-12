Сухих Спиридон Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1727 и 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1727 и 1729
Отец: Сухих Дмитрий Саввинович
Мать: Сухих Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сухих Кирило Спиридонович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Васса Спиридоновна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кирилловна
Смерть
Неизвестно