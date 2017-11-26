Цаплинов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Николай Александрович

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Место рождения

Княжполь, Львовская область, Украина

Дата рождения

28.07.1962

Дата смерти

26.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1962

Отец: Цаплинов Александр Иванович

Мать: Цаплинова Дарья Ивановна

Княжполь, Львовская область, Украина
Рождение ребёнка
16.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменномостский, Адыгея
Рождение ребёнка
14.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменномостский, Адыгея
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.11.2017
Каменномостский, Адыгея
Причина смерти: Умер во сне от "большого сердца"
Похороны
Неизвестно
Каменномостский, Адыгея
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