Цаплинов Николай Александрович
Место рожденияКняжполь, Львовская область, Украина
Дата рождения28.07.1962
Дата смерти26.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1962
Княжполь, Львовская область, Украина
Рождение ребёнка
16.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каменномостский, Адыгея
Рождение ребёнка
14.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каменномостский, Адыгея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.11.2017
Каменномостский, Адыгея
Причина смерти: Умер во сне от "большого сердца"
Похороны
Неизвестно
Каменномостский, Адыгея