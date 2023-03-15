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Осип
Осип
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
Не указана
Дети
Афимья
1790 г.р.
Добавил:
ЕС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь:
Афимья
Мать ребёнка:
Праскева
Смерть
Неизвестно
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