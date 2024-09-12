Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jo’Raev Prim (Прым)
Рождение ребёнка
1955
Сын: Jo’Raev Yusuf
Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Jo’Raeva) Gulandon
Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
1967
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1971
Рождение ребёнка
1974
Рождение ребёнка
01.02.1975
Смерть
2013