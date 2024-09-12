Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jo’Raeva (Ruzieva) Salomat

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1955

Сын: Jo’Raev Yusuf

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Jo’Raeva) Gulandon

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Рождение ребёнка
01.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jo’Raev Prim (Прым)

Смерть
2013

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