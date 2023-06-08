Земерова (Шевелева) Светлана Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Земеров Николай Анкудинович
Рождение ребёнка
26.04.1985
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Земеров Николай Анкудинович
Бракосочетание
Неизвестно