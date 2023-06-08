Земерова (Шевелева) Светлана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земерова (Шевелева) Светлана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земеров Николай Анкудинович

Рождение ребёнка
26.04.1985

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Земеров Николай Анкудинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земеров Николай Анкудинович

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