Липинский Владислав Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липинский Владислав Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1918

Жена: Липинская Варвара Трифоновна

Москва, город федерального значения Москва
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В ПОКРОВСКОМ. Храм Великомученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском — православный храм в Басманном районе Москвы, на месте бывшего села Покровское-Рубцово. Входит в состав Бо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Липинская Варвара Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Липинская Варвара Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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