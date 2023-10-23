Липинский Владислав Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.05.1918
Москва, город федерального значения Москва
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В ПОКРОВСКОМ. Храм Великомученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском — православный храм в Басманном районе Москвы, на месте бывшего села Покровское-Рубцово. Входит в состав Бо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Липинская Варвара Трифоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Липинская Варвара Трифоновна
Смерть
Неизвестно