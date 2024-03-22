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Усов Семён Прокопьевич

Место рождения

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Усов Прокопий Сидорович

Мать: Усова Марфа Максимовна

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Полагея (Пелагея) Семёновна

Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Усов Максим Семёнович

Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Таисия Семёновна

Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Усов Яков Семёнович

Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Евдокия Ивановна

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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