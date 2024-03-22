Усов Семён Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Усов Прокопий Сидорович
Мать: Усова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Полагея (Пелагея) Семёновна
Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Таисия Семёновна
Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Усов Яков Семёнович
Мать ребёнка: Усова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно