Чудинова (Козминых) Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧудинова (Козминых) Васса Григорьевна

Чудинова (Козминых) Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close