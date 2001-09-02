Вагапов Мубаряк Сабирьянович
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения29.03.1924
Дата смерти02.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Вагапов Мубаряк Сабирович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1953
Рождение ребёнка
08.10.1954
Рождение ребёнка
23.09.1958
Смерть
02.09.2001
Похороны
Неизвестно