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Пыжев Трофим Федорович
Пыжев Трофим Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1731
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Федор Михайлович
1709 г.р.
Мать
Наталья
1712 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец:
Пыжев Федор Михайлович
Мать:
Наталья
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