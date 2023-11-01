Пыжев Трофим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Трофим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Пыжев Федор Михайлович

Мать: Наталья

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