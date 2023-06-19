Васина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасина Ольга Ивановна

Васина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Васин Михаил Самсонович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Васин Нестер Михайлович

Отец ребёнка: Васин Михаил Самсонович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Васин Михаил Самсонович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Михаил Самсонович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close