Васина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Васин Михаил Самсонович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Васин Михаил Самсонович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Васин Михаил Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно