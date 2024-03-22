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Волхонский Никита Семенов

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885

Отец: Семен Михайлов

Мать: Волхонская Татьяна Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: Феодора Никитина

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.10.1910

Дочь: Лобанова Параскева Никитина

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.12.1915

Сын: Волхонский Иван Никитич

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.05.1918

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Анна Никитина

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская Мария Зиновьева

Смерть
Неизвестно
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