Волхонский Никита Семенов
Место рождения
Дата рождения13.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885
Отец: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: Феодора Никитина
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
11.10.1910
Дочь: Лобанова Параскева Никитина
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
27.12.1915
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
04.05.1918
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Анна Никитина
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно