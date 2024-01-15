Пронькина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронькин Евгений Иванович
Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронькин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно