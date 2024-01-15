Пронькина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькина Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пронькин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронькин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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