Цаплинов Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1955
Дата смерти29.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1955
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.1988
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область