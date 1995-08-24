Цаплинов Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1955

Дата смерти

29.12.1988

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1955

Отец: Цаплинов Афанасий Иванович

Мать: Цаплинова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.1988
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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