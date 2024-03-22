Мальгин Василий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1753
Дата рождения рассчитана от ревизские сказки_1834г_ (674/1/16)
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Мальгин Алексей Васильевич
Дата рождения рассчитана от ревизские сказки_1834г_ (674/1/16)
Рождение ребёнка
Около 1794
Смерть
1825
Дата смерти указана в ревизские сказки_1834г_ (674/1/16)