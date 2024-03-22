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Мальгин Василий Емельянович

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Дата рождения рассчитана от ревизские сказки_1834г_ (674/1/16)
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Мальгин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Дата рождения рассчитана от ревизские сказки_1834г_ (674/1/16)
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Мальгин Лука Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1825
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Дата смерти указана в ревизские сказки_1834г_ (674/1/16)
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