Маскальнина Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маскальнина Галина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1945

Сын: Маскальнин Александр Борисович

Отец ребёнка: Маскальнин Борис Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маскальнина Аза Борисовна

Отец ребёнка: Маскальнин Борис Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маскальнин Леонид Борисович

Отец ребёнка: Маскальнин Борис Мартынович

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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