Маскальнина Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1945
Сын: Маскальнин Александр Борисович
Отец ребёнка: Маскальнин Борис Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маскальнина Аза Борисовна
Отец ребёнка: Маскальнин Борис Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маскальнин Леонид Борисович
Отец ребёнка: Маскальнин Борис Мартынович
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область