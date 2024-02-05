(Ивлиева) Анастасия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивлиева) Анастасия Кирилловна

Место рождения

д. Кондаково, Меленковский уезд

Дата рождения

07.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1896

Отец: Ивлиев Кирилл Тимофеевич

Мать: Ивлиева Мария Романовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Крещение
08.12.1896
Казанская церковь села Денятино
Восприемники: той же деревни запасной рядовой Емелиан Кирович Федотов и крестьянская девка Агриппина Иоановна Шавенкова
Смерть
Неизвестно
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