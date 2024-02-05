(Ивлиева) Анастасия Кирилловна
Место рожденияд. Кондаково, Меленковский уезд
Дата рождения07.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1896
Отец: Ивлиев Кирилл Тимофеевич
Мать: Ивлиева Мария Романовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Крещение
08.12.1896
Казанская церковь села Денятино
Восприемники: той же деревни запасной рядовой Емелиан Кирович Федотов и крестьянская девка Агриппина Иоановна Шавенкова
Смерть
Неизвестно