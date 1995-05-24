Чистякова (Крапивина) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.2014
Рождение ребёнка
07.02.2016
Дочь: Чистякова Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Чистяков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.05.2018
Дочь: Чистякова Марьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Чистяков Алексей Александрович