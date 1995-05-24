Чистякова (Крапивина) Елена Алексеевна 24.05.1995 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистякова (Крапивина) Елена Алексеевна

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Место рождения

Тавда, Тавдинский, Свердловская область

Дата рождения

24.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Бракосочетание
22.08.2014

Муж: Чистяков Алексей Александрович

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.2016

Дочь: Чистякова Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Чистяков Алексей Александрович

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.2018

Дочь: Чистякова Марьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Чистяков Алексей Александрович

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

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