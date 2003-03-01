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Анисов Глеб Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1925

Дата смерти

01.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился 15.10.1925 года в деревне Груздово Трубченского района Брянской области.
Военная служба
С 25.12.1942
Призван 25.12.1942 года. Награждён орденом Отечественной войны I степени.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисова Варвара Николаевна

Смерть
01.03.2003
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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