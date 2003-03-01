Анисов Глеб Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1925
Дата смерти01.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился 15.10.1925 года в деревне Груздово Трубченского района Брянской области.
Военная служба
С 25.12.1942
Призван 25.12.1942 года. Награждён орденом Отечественной войны I степени.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.2003
Похороны
Неизвестно