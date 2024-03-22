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Дарья Яковлева

Место рождения

Карпово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

24.12.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Яков Нестеров

Мать: не указана

Карпово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
д.Карпово - это Мондринский приход (Рядом Мондра, Конец Мондра, Урицкое, Мыстино, Барково)
Бракосочетание
08.02.1880 ст.

Муж: Костичев Михаил Васильевич

Метрики Троицкой Андозерского церкви за 1880 год, стр.224. О бракосочетании: д.Аристово крестьянский сын Михаил Васильев православного вероисповедания и первым браком. И Мондринского прихода д.Карпова... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1881 ст.

Сын: Копылов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемники д. Аристово Николай Васильев и д. Артюшино крестьянская жена Анфуса Васильева
Рождение ребёнка
12.06.1884 ст.

Сын: Копылов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник солдат Николай Васильев.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Копылов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1895 ст.

Сын: Копылов Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Крещен 13 января
Рождение ребёнка
15.06.1898 ст.

Дочь: Евфросиния Михайлова

Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест. дочь девица Степанида Аркадиева.
Рождение ребёнка
15.06.1898 ст.

Дочь: Агриппина Михайлова

Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест. дочь девица Анастасия Кириакова.
Рождение ребёнка
05.06.1901 ст.

Сын: Александр Михайлов

Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Борок Ухтомьярский приход крестьянин Алексей Степанов
Смерть
24.12.1912 ст.
Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
В 56 лет, Катар ?
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