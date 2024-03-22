Дарья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти24.12.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Яков Нестеров
д.Карпово - это Мондринский приход (Рядом Мондра, Конец Мондра, Урицкое, Мыстино, Барково)
Бракосочетание
08.02.1880 ст.
Метрики Троицкой Андозерского церкви за 1880 год, стр.224. О бракосочетании: д.Аристово крестьянский сын Михаил Васильев православного вероисповедания и первым браком. И Мондринского прихода д.Карпова... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1881 ст.
Сын: Копылов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич
Восприемники д. Аристово Николай Васильев и д. Артюшино крестьянская жена Анфуса Васильева
Рождение ребёнка
12.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич
Восприемник солдат Николай Васильев.
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1895 ст.
Сын: Копылов Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич
Крещен 13 января
Рождение ребёнка
15.06.1898 ст.
Дочь: Евфросиния Михайлова
Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич
Восприемник д. Аристово крест. дочь девица Степанида Аркадиева.
Рождение ребёнка
15.06.1898 ст.
Дочь: Агриппина Михайлова
Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич
Восприемник д. Аристово крест. дочь девица Анастасия Кириакова.
Рождение ребёнка
05.06.1901 ст.
Сын: Александр Михайлов
Отец ребёнка: Костичев Михаил Васильевич
Восприемник д. Борок Ухтомьярский приход крестьянин Алексей Степанов
Смерть
24.12.1912 ст.
В 56 лет, Катар ?