Мурсалимов Мустафа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мустафина Гульфарий
Мать ребёнка: Надыршина Алтын
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мустафина Гульфия
Мать ребёнка: Надыршина Алтын
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мустафин Бикмамет
Мать ребёнка: Надыршина Алтын
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надыршина Алтын
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1813