Мурсалимов Мустафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурсалимов Мустафа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мустафина Гульфарий

Мать ребёнка: Надыршина Алтын

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мустафина Гульфия

Мать ребёнка: Надыршина Алтын

Рождение ребёнка
1782

Сын: Мустафин Бикмамет

Мать ребёнка: Надыршина Алтын

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надыршина Алтын

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1813
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